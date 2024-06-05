Интенсивность боев высока, - Сырский посетил восточный фронт

Ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Сырский рассказал, что провел работу в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. По его словам, враг сейчас сосредоточился на пяти направлениях. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

На других направлениях россияне пытаются проводить наступление с целью растягивания линии активного фронта. Кроме того оккупанты пытаются сковать наши войска и не допустить переброски их на другие участки ведения боевых действий.

"В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", - сообщил Сырский.

По его словам, на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое - Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Однако сейчас главная задача ВСУ на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Кроме того сложной остается ситуация в районе Купянска. Там противник пытается прорвать оборону украинских войск с двух направлений.

На этом направлении задача ВСУ - остановить врага и заставить перейти его к обороне.

"Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", - отметил главком.

Он также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, которые в полном объеме владеют обстановкой, применяют все виды вооружения и особенно ударные дроны всех типов.