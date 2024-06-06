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Второй новичок Динамо, назначение Конте и уход Фонсеки. Главные новости за 5 июня

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 июня

Второй новичок Динамо, назначение Конте и уход Фонсеки. Главные новости за 5 июня

fcdynamo.com

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 июня.

Пихалёнок в Динамо

"Динамо" в среду объявило о подписании Александра Пихалёнка. 27-летний полузащитник подписал с киевлянами контракт до 2029-го года. По оценкам СМИ, "Днепр-1" получил за своего игрока 2,5-3 млн долларов. Пихалёнок стал вторым летним новичком клуба после Максима Брагару.

Супряга возвращается в Днепр-1

На этом сделки между киевским и днепровским клубом не закончились. В обратном направлении последовали форварды Владислав Супряга и Бенито. Оба игрока проведут ближайший сезон в составе СК на правах аренды. Напомним, киевляне купили Супрягу как раз из "Днепра-1" в 2018-м году.

Мудрик пропустит Олимпиаду

Михаил Мудрик пропустит Олимпийские игры. "Челси" отказался отпускать украинца на турнир, чтобы тот не пропустил предсезонную подготовку под руководством нового коуча. По той же причине в Париж летом не полетит и Энцо Фернандес.

Конте – тренер Наполи

Антонио Конте вернулся к работе. Экс-тренер "Челси" возглавил "Наполи". Стороны подписали 3-летний контракт. Последним местом работы Конте был "Тоттенхэм", который он покинул в марте 2023-го года.

Фонсека покинул Лилль

Паулу Фонсека в среду официально попрощался с "Лиллем". Новым тренером "догов" стал Брюно Женезьо, ранее работавший в "Ренне". Ожидается, что следующим местом работы Фонсеки станет "Милан". По итогам минувшей кампании "Лилль" финишировал 4-м, благодаря чему попал в квалификацию Лиги Чемпионов.

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