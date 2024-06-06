Минус 1300 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России
Также выведено из строя 270 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Украинские военные за сутки ликвидировали около 1300 человек личного состава врага, 22 танка, 40 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06. 24 ориентировочно составили: личного состава - 515000 (+1300) человек ликвидировано; танков - 7828 (+22) ед; боевых бронированных машин - 15076 (+40) ед; артиллерийских систем - 13433 (+48) ед; РСЗО - 13433 (+48) ед; средства ПВО - 831 (+1) ед; самолетов - 357 ед; вертолетов - 326 ед; БПЛА оперативно-тактического уровня - 10846 (+41) ед; крылатых ракет - 2270 ед; кораблей/катеров - 27 ед; подводных лодок - 1 ед; автомобильной техники и автоцистерн - 18360 (+63) ед; специальной техники - 2230 (+7) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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