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Минус 1300 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России

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Также выведено из строя 270 единиц техники

Минус 1300 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Украинские военные за сутки ликвидировали около 1300 человек личного состава врага, 22 танка, 40 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06. 24 ориентировочно составили:

личного состава - 515000 (+1300) человек ликвидировано;

танков - 7828 (+22) ед;

боевых бронированных машин - 15076 (+40) ед;

артиллерийских систем - 13433 (+48) ед;

РСЗО - 13433 (+48) ед;

средства ПВО - 831 (+1) ед;

самолетов - 357 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10846 (+41) ед;

крылатых ракет - 2270 ед;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 18360 (+63) ед;

специальной техники - 2230 (+7) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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