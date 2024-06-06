Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 – Италия U-21: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Италии U-21.
На старте турнира подопечные Руслана Ротаня разгромили Индонезию U-20 (3:0), а итальянцы в сумасшедшем поединке обыграли Японию U-19 (4:3).
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Перед очной встречей наша команда возглавляет группу В благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Матч между Украиной и Италией начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Суспільне Спорт + YouTube.
Tournoi Maurice Revello, Группа В
6 июня 2024 год
Украина U-23 16:00 Италия U-21
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт + YouTube
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