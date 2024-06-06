Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Италии U-21.

На старте турнира подопечные Руслана Ротаня разгромили Индонезию U-20 (3:0), а итальянцы в сумасшедшем поединке обыграли Японию U-19 (4:3).

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Перед очной встречей наша команда возглавляет группу В благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч между Украиной и Италией начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Суспільне Спорт + YouTube.

Tournoi Maurice Revello, Группа В

6 июня 2024 год

Украина U-23 16:00 Италия U-21

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт + YouTube