Ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских БпЛА
Запускали и Искандеры
Генштаб
В ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и дронами. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Враг запустил по территории Украины 18 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", а также нанес удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер". В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях. Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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