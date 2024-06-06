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Ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских БпЛА

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Запускали и Искандеры

Ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских БпЛА

Генштаб

Новина українською
В ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и дронами.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Враг запустил по территории Украины 18 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", а также нанес удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер".

В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
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Опубликовал: Александр Бураков
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