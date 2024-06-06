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БПЛА атаковали заводы в Ростовской и Белгородской областях - вспыхнули пожары

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Обновлено

Один из НПЗ связан с бывшим украинским политиком

БПЛА атаковали заводы в Ростовской и Белгородской областях - вспыхнули пожары

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно об атаке на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщают ростовские паблики и губернатор области Василий Голубев, по Новошахтинскому НПЗ ударили дроны. В результате этого на заводе возник пожар. Спасатели начали тушить пламя не сразу из-за угрозы новых ударов.

К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. В 3.00 губернатор области сообщил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Через несколько часов взрыв прогремел в Белгородской области. Местные власти заявили, что беспилотник атаковал НПЗ на территории Старооскольского городского округа. Там также произошел пожар.

Кроме этого, в ночь на 6 июня вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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Источник:
Это Ростов новости
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Американец 2000
06.06.2024 в 10:40
Мало ! Когда уже кремль взлетит на воздух ??? ((((((((
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
06.06.2024 в 10:40
Мало ! Когда уже кремль взлетит на воздух ??? ((((((((
sticker
Ответить
0
0

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