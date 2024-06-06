ГУР уничтожило российский буксир Сатурн в Крыму

В ночь на 6 июня спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки (ГУР) уничтожило российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - говорится в сообщении.

Представитель ГУР Андрей Юсов ранее рассказывал, что этой ночью в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Подробности обещали рассказать позже.