ГУР уничтожило российский буксир Сатурн в Крыму
Не последнее за сегодня, судя по всему
росзмі
В ночь на 6 июня спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки (ГУР) уничтожило российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.
"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.
Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - говорится в сообщении.
Представитель ГУР Андрей Юсов ранее рассказывал, что этой ночью в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Подробности обещали рассказать позже.
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