"Там не будет мирных переговоров". Шольц рассказал об ожиданиях от саммита мира
Невозможно без исполнения одного условия
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц преуменьшил ожидания от мирного саммита, который состоится в Швейцарии в середине июня.
"Там пока не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", - заявил он во время выступления в Бундестаге.
По словам канцлера, речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять Москве, что международное право и Устав ООН действуют. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.
"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или непристойного", - добавил Шольц.
Глобальный саммит мира в Швейцарии на уровне лидеров стран состоится 15-16 июня. По состоянию на 3 июня участие в саммите подтвердили 107 стран, сообщили в Офисе президента.
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