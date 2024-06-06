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Назван стартовый состав олимпийской сборной Украины на матч с Италией U-21

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Руслан Ротань сделал свой выбор

Назван стартовый состав олимпийской сборной Украины на матч с Италией U-21

Фото: пресслужба УАФ

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Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Италии U-21.

Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань определился со стартовым составом на игру.

Украина U-23: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак, Велетень, Федор, Хлань, Сикан,

Запасные: Нещерет, Ермаков, Синчук, Драмбаев, Павлюк, Михайленко, Ярмолюк, Волошин, Сигеев, Михавко, Краснопир, Брагару, Кучерявый.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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