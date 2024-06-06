Байден: США не позволяет Украине бить американским оружием по Москве или Кремлю

Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине использовать его в России.

Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью изданию ABC.

"Они (удары - прим.) разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не позволяем наносить удары на 200 миль (322 км, - прим.) вглубь России и не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю", - заявил Байден.

Ранее издание Politico написало, что президент США Джо Байден тайно предоставил разрешение Украине наносить удары по России оружием, которое передал Вашингтон.

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До того Украина уже получила разрешения на применение переданного оружия по собственному усмотрению от ряда партнеров, хотя не от всех.