Байден: США не позволяет Украине бить американским оружием по Москве или Кремлю
Обозначены границы применения оружия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине использовать его в России.
Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью изданию ABC.
"Они (удары - прим.) разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не позволяем наносить удары на 200 миль (322 км, - прим.) вглубь России и не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю", - заявил Байден.
Ранее издание Politico написало, что президент США Джо Байден тайно предоставил разрешение Украине наносить удары по России оружием, которое передал Вашингтон.
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До того Украина уже получила разрешения на применение переданного оружия по собственному усмотрению от ряда партнеров, хотя не от всех.
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