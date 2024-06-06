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Зеленский прибыл с визитом во Францию

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Макрон и Зеленский обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева

Зеленский прибыл с визитом во Францию

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

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Об этом пишет издание Le Figaro.

Отмечается, что глава государства приземлился в аэропорту Кан-Карпике.

Ранее Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Макрон и Зеленский обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.

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