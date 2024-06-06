Зеленский прибыл с визитом во Францию
Макрон и Зеленский обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Об этом пишет издание Le Figaro.
Отмечается, что глава государства приземлился в аэропорту Кан-Карпике.
Ранее Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Макрон и Зеленский обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Определились все участники УПЛ сезона 2024/25
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн