  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – ОСУВ Хортица
В тренде

Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – ОСУВ Хортица

Общие новости
Обновлено

Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка

Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – ОСУВ Хортица

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты пытаются развить наступление и выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы подойти к жизненно важной трассе на Константиновку.

Читайте такжеМинус 1300 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает Украинская правда.

"Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке такого, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага...

Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - сказал Волошиг.

По словам Волошина, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Зеленский прибыл с визитом во Францию
yellow-arrow
Байден: США не позволяет Украине бить американским оружием по Москве или Кремлю
yellow-arrow
Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
06.06.2024 в 16:38
Черненко теж непоганий, добре було ю його до комплекту
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Prideman (Lviv)
06.06.2024 в 16:38
Черненко теж непоганий, добре було ю його до комплекту
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости