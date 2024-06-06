Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – ОСУВ Хортица
Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские оккупанты пытаются развить наступление и выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы подойти к жизненно важной трассе на Константиновку.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает Украинская правда.
"Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке такого, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага...
Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.
Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - сказал Волошиг.
По словам Волошина, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.
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