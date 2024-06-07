Минус 1080 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери врага
Выбито много артиллерии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки военных действий украинские защитники уничтожили 1080 солдат российской армии, 6 танков и 64 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24. личного состава - около 516080 (+1080) чел, танков - 7834 (+6) ед, боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед, артиллерийских систем - 13497 (+64) ед, РСЗО - 1095 (+0) ед, средства ПВО - 833 (+2) ед, самолетов - 357 (+0) ед, вертолетов - 326 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40), крылатые ракеты - 2270 (+0), корабли / катера - 28 (+1) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед, специальная техника - 2238 (+8)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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