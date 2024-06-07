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Минус 1080 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери врага

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Выбито много артиллерии

Минус 1080 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки военных действий украинские защитники уничтожили 1080 солдат российской армии, 6 танков и 64 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24.

личного состава - около 516080 (+1080) чел,

танков - 7834 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед,

артиллерийских систем - 13497 (+64) ед,

РСЗО - 1095 (+0) ед,

средства ПВО - 833 (+2) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40),

крылатые ракеты - 2270 (+0),

корабли / катера - 28 (+1) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед,

специальная техника - 2238 (+8)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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