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Ночная атака: ПВО сбила все ракеты и 48 БПЛА

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Почти 60 воздушных целей

Ночная атака: ПВО сбила все ракеты и 48 БПЛА

LB.ua

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В ночь на 7 мая российская армия осуществила массированный удар по территории Украины.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска и мыса Чауда.

"Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БПЛА Shahed-131/136.

В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
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Опубликовал: Александр Бураков
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