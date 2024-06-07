Ночная атака: ПВО сбила все ракеты и 48 БПЛА
Почти 60 воздушных целей
LB.ua
В ночь на 7 мая российская армия осуществила массированный удар по территории Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска и мыса Чауда. "Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БПЛА Shahed-131/136. В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко выбрал 11 лучших футболистов Милана, с которыми играл в команде
- Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
- Пихаленок: При переходе в Динамо было очень много юридических вопросов, чтобы Шахтер ничего не натворил
- ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн