На войне с оккупантами погиб воспитанник криворожского футбола

На войне против российских оккупантов погиб 24-летний воспитанник криворожского футбола Владислав Хаткевич. О трагической новости сообщила пресс-служба "Кривбасса".

Игрок выступал за разные возрастные группы Академии "Горняка", а затем за местные команды на любительском уровне.

После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ на защиту нашей Родины. Принял последний бой на Харьковском направлении.

Вечная память и слава Герою Украины!