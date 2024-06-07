На войне с оккупантами погиб воспитанник криворожского футбола
Ему было 24 года
Фото: ФК Кривбас
На войне против российских оккупантов погиб 24-летний воспитанник криворожского футбола Владислав Хаткевич. О трагической новости сообщила пресс-служба "Кривбасса".
Игрок выступал за разные возрастные группы Академии "Горняка", а затем за местные команды на любительском уровне.
После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ на защиту нашей Родины. Принял последний бой на Харьковском направлении.
Вечная память и слава Герою Украины!
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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