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На войне с оккупантами погиб воспитанник криворожского футбола

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Ему было 24 года

На войне с оккупантами погиб воспитанник криворожского футбола

Фото: ФК Кривбас

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На войне против российских оккупантов погиб 24-летний воспитанник криворожского футбола Владислав Хаткевич. О трагической новости сообщила пресс-служба "Кривбасса".

Игрок выступал за разные возрастные группы Академии "Горняка", а затем за местные команды на любительском уровне.

После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ на защиту нашей Родины. Принял последний бой на Харьковском направлении.

Вечная память и слава Герою Украины!

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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