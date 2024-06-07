  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - FT
В тренде

Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - FT

Общие новости

Решение может быть объявлено уже сегодня

Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - FT

фото из свободных источников

Новина українською

Европейская комиссия в июне 2024 года предложит Украине начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, свое решение относительно рекомендации начала переговоров Еврокомиссия объявит уже сегодня, 7 июня. В частности будет объявлено о том, что Украина соответствует невыполненным ранее критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единогласного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против из-за якобы нарушения прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС, что придаст ей дополнительное влияние. Поэтому ныне председательствующая Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Напомним, что во время полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

По теме
yellow-arrow
На войне с оккупантами погиб воспитанник криворожского футбола
yellow-arrow
Ночная атака: ПВО сбила все ракеты и 48 БПЛА
yellow-arrow
Минус 1080 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери врага
Украина Евросоюз Еврокомиссия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FT
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости