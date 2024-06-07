Еврокомиссия предложит в июне начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - FT

Европейская комиссия в июне 2024 года предложит Украине начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, свое решение относительно рекомендации начала переговоров Еврокомиссия объявит уже сегодня, 7 июня. В частности будет объявлено о том, что Украина соответствует невыполненным ранее критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация комиссии требует единогласного решения всех 27 стран Европейского союза. Ожидается, что Венгрия выступит против из-за якобы нарушения прав венгерского меньшинства в Украине.

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС, что придаст ей дополнительное влияние. Поэтому ныне председательствующая Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Напомним, что во время полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.