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В Крыму повреждены две российские РЛС, есть раненый

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Спокойной жизни оккупантам не дают

В Крыму повреждены две российские РЛС, есть раненый

ASTRA

Новина українською

В результате ночной атаки в оккупированном Крыму повреждены две станции радиолокации (РЛС). Один российский захватчик был ранен.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в оккупационных экстренных службах Крыма.

"Две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на воинскую часть в селе Мысово в Ленинском районе Крыма", - говорится в сообщении.

Ранее 7 июня минобороны страны-агрессора сообщило, что российская ПВО якобы сбила 28 украинских БПЛА, 11 из них - над Крымом. О том, сколько дронов было запущено, в министерстве не уточнили.

Вчера главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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