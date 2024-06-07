В Крыму повреждены две российские РЛС, есть раненый
Спокойной жизни оккупантам не дают
ASTRA
В результате ночной атаки в оккупированном Крыму повреждены две станции радиолокации (РЛС). Один российский захватчик был ранен.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в оккупационных экстренных службах Крыма.
"Две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на воинскую часть в селе Мысово в Ленинском районе Крыма", - говорится в сообщении.
Ранее 7 июня минобороны страны-агрессора сообщило, что российская ПВО якобы сбила 28 украинских БПЛА, 11 из них - над Крымом. О том, сколько дронов было запущено, в министерстве не уточнили.
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