Зеленский отверг возможность территориальных уступок России

Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной...Гитлер доделывал линию за линией, так же это делает сегодня Путин.

Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да. Мы можем. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, так же как и Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы был неизбежен", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Д - 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.