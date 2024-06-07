УАФ и Манчестер Сити заключили соглашение о стажировке украинских тренеров

Заботясь о квалификации тренеров и развитии детско-юношеского футбола в Украине, Украинская ассоциация футбола и ФК "Манчестер Сити" (Англия) заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров в футбольной системе "Манчестер Сити".

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УАФ формирует команду тренеров и единомышленников (25 тренеров), которые поддерживают философию УАФ, цель и задачи которой направлены на качественное воспитание юных футболистов через современные методики тренировочного процесса для вывода украинского футбола на самый высокий международный уровень через подготовку игроков высокого уровня как для клубных команд, так и для юношеских, молодежных и национальной сборной команды Украины.

Требования к кандидатам на стажировку в академии ФК "Манчестер Сити" (Англия):

— тренерская лицензия "С", "В" или "А" УЕФА;

— тренер-практик, работающий с детско-юношескими командами и имеющий опыт работы с футболистами разного уровня и квалификации;

— тренер, способный квалифицированно и систематически передавать приобретенные знания своим коллегам в Украине;

— тренер, способный внедрять приобретенные знания в ежедневный тренировочный процесс для развития и прогресса украинских футболистов;

— желание и готовность к постоянному обучению: практическая стажировка, теоретические занятия, zoom-конференции, электронная переписка. Систематический анализ, отчетность и связь по приобретенным знаниям;

— владение свободным разговорным английским языком;

— работа с компьютером на уровне пользователя: создание презентаций, электронные документы, электронная почта, работа с видео (монтаж, нарезка);

— наличие документов для свободного пересечения государственной границы Украины;

— CV в двух экземплярах на украинском и английском языках.