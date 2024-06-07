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Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на 225 млн долларов

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Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на 225 млн долларов

Фото - twitter Джо Байдена

Новина українською

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским во Франции объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 225 млн долларов.

Об этом сообщает корреспондент CNN.

Позже содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США. В частности туда вошли:

  • ракеты для ЗРК HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;
  • 81-мм минометные системы;
  • бронетранспортеры M113;
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • патроны к стрелковому оружию и гранаты;
  • подрывные боеприпасы;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти и другое вспомогательное оборудование.

На прошлой неделе администрация Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, но только в приграничном с харьковским регионе.

При этом Байден отметил, что американское оружие не должно использоваться Украиной для ударов вглубь рф на 320 километров по Москве или Кремлю.

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Украина США Джо Байден война с россией
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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