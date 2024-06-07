Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на 225 млн долларов

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским во Франции объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 225 млн долларов.

Об этом сообщает корреспондент CNN.

Позже содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США. В частности туда вошли:

ракеты для ЗРК HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

155-мм гаубицы;

артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;

81-мм минометные системы;

бронетранспортеры M113;

прицепы для перевозки тяжелой техники;

прибрежные и речные патрульные катера;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

патроны к стрелковому оружию и гранаты;

подрывные боеприпасы;

приборы ночного видения;

запчасти и другое вспомогательное оборудование.

На прошлой неделе администрация Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, но только в приграничном с харьковским регионе.