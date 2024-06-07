Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на 225 млн долларов
Известен список вооружения
Фото - twitter Джо Байдена
Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским во Франции объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 225 млн долларов.
Об этом сообщает корреспондент CNN.
Позже содержание пакета было обнародовано на сайте Минобороны США. В частности туда вошли:
- ракеты для ЗРК HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- 155-мм гаубицы;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;
- 81-мм минометные системы;
- бронетранспортеры M113;
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- подрывные боеприпасы;
- приборы ночного видения;
- запчасти и другое вспомогательное оборудование.
На прошлой неделе администрация Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, но только в приграничном с харьковским регионе.
При этом Байден
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