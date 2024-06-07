На войне с Россией погиб волейболист, экс-игрок клуба Буревестник Андрей Педора

4 июня на фронте в боях за Украину погиб бывший игрок черниговского клуба "Буревестник-ШВСМ" Андрей Педора.

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Об этом сообщили на Facebook-странице волейбольного клуба "Буревестник - ШВСМ".

"Во время защиты нашей Родины, погиб наш бывший игрок, хороший друг, прекрасный человек - Андрей Педора", - говорится в сообщении.

Андрей Педора выступал за черниговцев с 2006 по 2018-й годы. Сначала - на позиции доигровщика, затем переквалифицировался в либеро.

В ряды ВСУ Андрей Педора вступил с первого дня полномасштабного вторжения. В частности, он участвовал в обороне Чернигова.

Похороны состоятся в субботу, 8 июня, в Чернигове. Поминальная служба начнется в 9:00 в Катерининской церкви.