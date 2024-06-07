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Откажутся от кондиционеров. Шмыгаль дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии

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Также ограничат наружное и уличное освещение

Откажутся от кондиционеров. Шмыгаль дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет министров Украины поручил органам государственной власти задачу снизить потребление электроэнергии.

Соответствующее решение Премьер-министр Денис Шмигаль озвучил во время заседания Кабмина 7 июня.

"Работаем над тем, чтобы уменьшить потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение Правительства", - рассказал Шмигаль.

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По его словам, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории. Кроме того, аналогичные шаги было рекомендовано сделать правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам. Местные власти - ограничить уличное освещение.

"Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности", - отметил премьер.

Однако он рассказал, что исключением будет использование кондиционеров в больницах и предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

Напомним, что из-за целенаправленных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины энергетики были вынуждены ввести графики отключения света. Однако из-за превышения лимитов использования электроэнергии также периодически вводятся аварийные отключения.

На фоне этого украинцев просят более ответственно относиться к потреблению электричества - по возможности не использовать кондиционеры, а домашними делами заниматься не в пиковые часы нагрузки.

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