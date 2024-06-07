Футбольные звезды прошлых лет и волонтеры сыграли благотворительный матч в Польше

В Варшаве состоялся благотворительный матч в котором приняли участие известные футболисты прошлых лет, объединенные в сборные ветеранов Польши и Украины.

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Матч проходил под лозунгом "Разом до перемоги", а собранные средства пошли на нужды ВСУ.

Игроки двух дружественных стран попытались привлечь внимание польского сообщества и украинской диаспоры к войне, что в Украине каждый день гибнут люди, разрушается инфраструктура. Организаторами матча выступили Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз, Ассоциация ветеранов футбола Украины, ООО "Агробизнес", Благотворительный фонд Семьи Собуцких, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy (Общество друзей Украины).

За сборную Украины сыграли Эдуард Цихмейструк, Олег Собуцкий, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский, Юрий Панькив, Вячеслав Шевчук, Тарас Михалик, Андрей Хомин, Вячеслав Свидерский, Кирилл Ковальчук, Руслан Костышин, Николай Ищенко. Также за сборную сыграли хорошие друзья из Беларуси Александр Хацкевич и Михаил Залевский, активист украинской общины в Польше Николай Шпаковский, певец Игорь Грохоцкий, боксер Федор Черкашин.

Мощным был и состав Польши, среди игроков соперника есть хорошо известные по выступлениям за Шахтер Мариуш Левандовский и Войцех Ковалевский.

В итоге, украинская команда победила со счетом 5:1. Голы в сборной Украины забивали Олег Собуцкий (дважды), Сергей Нагорняк, Кирилл Ковальчук и Вячеслав Шевчук, у соперников точно пробил Мариуш Левандовский.