На Евро-2024 среди игроков с ампутациями конечностей сборная Украины проиграла Нидерландам

Сегодня, 7 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины в пятом для себя матче на турнире проиграла команде Нидерландов 2:3.

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Интересно, что все 5 голов команды забили в первом тайме.

Таким образом, после этого поражения, завтра, 8 июня, наша сборная проведет последний матч на турнире, в котором сыграет за 11-е место на Евро-2024 против соперников из Шотландии

Украина - Нидерланды 2:3

Голы: Алексеенко (7), Сущ (11) – 10, 20, 43