На Евро-2024 среди игроков с ампутациями конечностей сборная Украины проиграла Нидерландам
Завтра наша команда поспорит за 11-е место на турнире с Шотландией
фото из свободных источников
Сегодня, 7 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины в пятом для себя матче на турнире проиграла команде Нидерландов 2:3.
Интересно, что все 5 голов команды забили в первом тайме.
Таким образом, после этого поражения, завтра, 8 июня, наша сборная проведет последний матч на турнире, в котором сыграет за 11-е место на Евро-2024 против соперников из Шотландии
Украина - Нидерланды 2:3
Голы: Алексеенко (7), Сущ (11) – 10, 20, 43
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