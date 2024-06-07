  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Евро-2024 среди игроков с ампутациями конечностей сборная Украины проиграла Нидерландам
В тренде

На Евро-2024 среди игроков с ампутациями конечностей сборная Украины проиграла Нидерландам

Общие новости

Завтра наша команда поспорит за 11-е место на турнире с Шотландией

На Евро-2024 среди игроков с ампутациями конечностей сборная Украины проиграла Нидерландам

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 июня на чемпионате Европы среди игроков с ампутацией конечностей сборная Украины в пятом для себя матче на турнире проиграла команде Нидерландов 2:3.

Читайте такжеКоманда Шахтера для военных с ампутациями получила название

Интересно, что все 5 голов команды забили в первом тайме.

Таким образом, после этого поражения, завтра, 8 июня, наша сборная проведет последний матч на турнире, в котором сыграет за 11-е место на Евро-2024 против соперников из Шотландии

Украина - Нидерланды 2:3
Голы: Алексеенко (7), Сущ (11) – 10, 20, 43
По теме
yellow-arrow
Футбольные звезды прошлых лет и волонтеры сыграли благотворительный матч в Польше
yellow-arrow
"Украина, вперед!" Укрпочта выпускает марку в честь Евро-2024
yellow-arrow
Шевченко назвал своих фаворитов на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости