Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня

Второй спарринг в рамках подготовки к ЕВРО завершился неудачно для подопечных Сергея Реброва. Пропустив трижды, Украина ответила голом Довбика в раздевалку, но во втором тайме зайти на камбэк не удалось. Поляки также вряд ли довольны спаррингом, они потеряли трех футболистов из-за травм.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин. Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь, 24. Александр Тымчик, 16. Виталий Миколенко, 13. Илья Забарный, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 26. Богдан Михайличенко. Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко, 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков, 17. Александр Зинченко, 15. Виктор Цыганков, 10. Михаил Мудрик, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский. Нападающие: 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат.

Закарпатский клуб и сербский специалист не разрывали контракт, а "Ингулец" объявил о переходе односторонне и безосновательно. Чтобы прояснить ситуацию, UA-Футбол обратился за комментарием к самому Желько Любеновичу. И тот подтвердил нашему изданию, что остается тренером "Миная": "Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать".

Форвард Джейми Варди продолжил сотрудничество с "Лестером". Футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2024/25. Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. За это время он сыграл 464 матча, в которых забил 190 голов и отдал 66 результативных передач. Он выиграл АПЛ 2015/16, взял Кубок Англии 2020/21 и Суперкубок 2021.

"Львам" не хватает как сыгранности и тренерских наработок, так и элементарного класса. И это действительно один из фаворитов Евро-2024? Возможно, Саутгейт и его команда решили обмануть весь мир перед главным турниром, иначе в Германию не стоит и лететь. Детали – в отчете выше.