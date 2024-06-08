Более 1200 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери окупантов за минувшие сутки
Среди техники – большой акцент на артиллерию и БпЛА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потерю россиян в войне за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали еще 1210 человек. Кроме этого были уничтожены 192 единицы техники, в том числе 36 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 517 290 (+1210) человек,
- танков ‒ 7843 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15 105 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 13 533 (+36) ед,
- РСЗО – 1095 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 834 (+1) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 945 (+59),
- крылатых ракет ‒ 2277 (+7),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 484 (+68) ед,
- специальной техники – 2248 (+10).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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