Более 1200 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери окупантов за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потерю россиян в войне за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 1210 человек. Кроме этого были уничтожены 192 единицы техники, в том числе 36 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом: