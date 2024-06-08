Силы ПВО уничтожили ночью девять российско-иранских шахедов, из 13

Россияне продолжают регулярно атаковать Украину с воздуха. В ночь с 7 на 8 июня оккупанты использовали для этого 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Запуск проходил из района российского города Курск, также для этого использовался мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Кроме того, армия РФ атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области (РФ).