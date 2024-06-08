Силы ПВО уничтожили ночью девять российско-иранских шахедов, из 13
Также цели не достигла одна ракета
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Россияне продолжают регулярно атаковать Украину с воздуха. В ночь с 7 на 8 июня оккупанты использовали для этого 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Запуск проходил из района российского города Курск, также для этого использовался мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Кроме того, армия РФ атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области (РФ).
"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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