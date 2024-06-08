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Силы ПВО уничтожили ночью девять российско-иранских шахедов, из 13

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Также цели не достигла одна ракета

Силы ПВО уничтожили ночью девять российско-иранских шахедов, из 13

Фото з відкритих джерел

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Россияне продолжают регулярно атаковать Украину с воздуха. В ночь с 7 на 8 июня оккупанты использовали для этого 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Запуск проходил из района российского города Курск, также для этого использовался мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Кроме того, армия РФ атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области (РФ).

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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