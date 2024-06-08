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Шевченко: Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов полномасштабной войны с Россией

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Поблагодарил за помощь не только в футболе

Шевченко: Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов полномасштабной войны с Россией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил поляков за их позицию в российско-украинской войне.

“Хочу поблагодарить Польшу за помощь, не только в футболе. Мы чувствуем вашу поддержку с первых часов полномасштабной войны с Россией и глубоко ценим все, что вы делаете для Украины.

Лично хотел бы поблагодарить своих коллег из Польского футбольного союза, а также клубы и города, которые на некоторые матчи стали футбольными домами для украинских команд”, – сказал Шевченко.

Вчера сборная Украины уступила Польше в Варшаве со счетом 1:3. Андрей Шевченко присутствовал на этом поединке.

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Андрей Шевченко Украина Польша УАФ
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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