Шевченко: Мы чувствуем поддержку Польши с первых часов полномасштабной войны с Россией

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил поляков за их позицию в российско-украинской войне.

“Хочу поблагодарить Польшу за помощь, не только в футболе. Мы чувствуем вашу поддержку с первых часов полномасштабной войны с Россией и глубоко ценим все, что вы делаете для Украины.

Лично хотел бы поблагодарить своих коллег из Польского футбольного союза, а также клубы и города, которые на некоторые матчи стали футбольными домами для украинских команд”, – сказал Шевченко.