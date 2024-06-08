"На тот момент Украиной там не только не пахло, а ее вообще не было": Когут - о выступлениях за Севастополь

Вратарь "Вереса" Богдан Когут рассказал о том, пахло ли "русским миром" во время его карьеры за "Севастополь".

"Севастополь - очень красивый город. Поэтому очень жаль, что мы потеряли Крым. Я выступал за Севастополь в 2011-12 годах и могу сказать, что на тот момент Украиной там не то что не пахло, а ее вообще не было. Если в Симферополе еще были какие-то вывески, названия улиц на украинском, то приехав в Севастополь, ты попадал в совершенно чужую среду.

Иду с женой по супермаркету, разговариваем на украинском, а на нас смотрят, как на каких-то негр*в. Не было ничего украинского. Это вина нашей власти - нужно было украинизировать Крым гораздо скорее. Нам приказывали петь «Севастополь-Севастополь - гордость русских моряков». Каких русских, бл**ь? - думаю себе, я из Львова! А президент клуба заставляет петь", — сказал Когут.