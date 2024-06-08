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"На тот момент Украиной там не только не пахло, а ее вообще не было": Когут - о выступлениях за Севастополь

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Вспомнил выступления за Севастополь

"На тот момент Украиной там не только не пахло, а ее вообще не было": Когут - о выступлениях за Севастополь

Фото: НК Верес

Новина українською

Вратарь "Вереса" Богдан Когут рассказал о том, пахло ли "русским миром" во время его карьеры за "Севастополь".

"Севастополь - очень красивый город. Поэтому очень жаль, что мы потеряли Крым. Я выступал за Севастополь в 2011-12 годах и могу сказать, что на тот момент Украиной там не то что не пахло, а ее вообще не было. Если в Симферополе еще были какие-то вывески, названия улиц на украинском, то приехав в Севастополь, ты попадал в совершенно чужую среду.

Иду с женой по супермаркету, разговариваем на украинском, а на нас смотрят, как на каких-то негр*в. Не было ничего украинского. Это вина нашей власти - нужно было украинизировать Крым гораздо скорее. Нам приказывали петь «Севастополь-Севастополь - гордость русских моряков». Каких русских, бл**ь? - думаю себе, я из Львова! А президент клуба заставляет петь", — сказал Когут.

Напомним, Когут выступал за "Севастополь" в сезоне 2011/12.

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Богдан Когут Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
08.06.2024 в 13:30
Підтримую. Був часто в Криму. Євпаторія, Ялта, Джанкой. І розмовляв українською, то на мене дивились наче я з і ншої планети. Профукали ми Крим!
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Комментарии 2
Romanik2806 (Киев)
08.06.2024 в 13:30
Підтримую. Був часто в Криму. Євпаторія, Ялта, Джанкой. І розмовляв українською, то на мене дивились наче я з і ншої планети. Профукали ми Крим!
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magnum power (БОМЖ)
08.06.2024 в 13:56
в Ялті навряд чи українська мова була рідкістю. та й у Євпаторії та передмістях не можна сказати, що було так вже сумно. Севас - так, какцапська клоака, але навіть там як мінімум половина мешканців була за Україну, хоч вони й розмовляли російською. У курортній Учкуївці поряд дуже багато господарів приватних пансіонатів розмовляли українською.
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