"На тот момент Украиной там не только не пахло, а ее вообще не было": Когут - о выступлениях за Севастополь
Вспомнил выступления за Севастополь
Фото: НК Верес
Вратарь "Вереса" Богдан Когут рассказал о том, пахло ли "русским миром" во время его карьеры за "Севастополь".
"Севастополь - очень красивый город. Поэтому очень жаль, что мы потеряли Крым. Я выступал за Севастополь в 2011-12 годах и могу сказать, что на тот момент Украиной там не то что не пахло, а ее вообще не было. Если в Симферополе еще были какие-то вывески, названия улиц на украинском, то приехав в Севастополь, ты попадал в совершенно чужую среду.
Иду с женой по супермаркету, разговариваем на украинском, а на нас смотрят, как на каких-то негр*в. Не было ничего украинского. Это вина нашей власти - нужно было украинизировать Крым гораздо скорее. Нам приказывали петь «Севастополь-Севастополь - гордость русских моряков». Каких русских, бл**ь? - думаю себе, я из Львова! А президент клуба заставляет петь", — сказал Когут.
Напомним, Когут выступал за "Севастополь" в сезоне 2011/12.
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