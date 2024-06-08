"7 лет потерял в развитии". Пятов - о первых нескольких годах в Шахтере

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как прошла его карьера за донецкую команду.

"Я приходил в "Шахтер" - думал, что все знаю, чувствовал себя очень сильным. Я тогда в молодежной сборной играл, поехал на чемпионат мира (2006 года) с Блохиным. Я чувствовал, что я чуть ли не все знаю, все умею.

Но в "Шахтере" другой уровень. Ты играл за "Ворсклу", а когда ты играешь против лучших команд Европы... Сколько у меня ошибок было, и я сам учился на них.

Но, я тебе так скажу, у меня не было тренера по вратарям. Был у нас Мариан Ионицэ. Я считаю, что я, честно говоря, 7 лет потерял в развитии.

Это с 2007-го по 2014-й?

Да. Я играл как-то на своем запасе каком-то, но этот опыт я брал сам из игр. У меня не было такого разбора игры, подсказки или какой-то психологической помощи, анализа. Потому что это делал Луческу со всей командой".