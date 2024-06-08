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Сборная Украины с ампутацией конечностей заняла 11-е место на Чемпионате Европы

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В заключительном матче разгромили шотландцев

Сборная Украины с ампутацией конечностей заняла 11-е место на Чемпионате Европы

УАФ

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Сегодня сборная Украины по ампутации конечностей сыграла финальный поединок на Чемпионате Европы-2024 во Франции. "Сино-желтые" разгромили Шотландию со счетом 4:0.

Дублем в этом поединке отличился Алексеенко. Еще по голу забили Бузерук и Медведюк.

Это был матч за 11 место – именно такую ​​позицию в итоге заняли украинцы.

Напомним, что после двух поражений и двух побед на групповом этапе сборная Украины вышла в плей-офф с третьей позиции в группе. Там у нее была возможность бороться за 9-16 места. В первом поединке "сине-желтые" проиграли Нидерландам, а сегодня выиграли Шотландию.

В общем, перечень матчей сборной Украины на континентальном первенстве среди игроков с ампутацией конечностей выглядит следующим образом:

  • 01.06. Украина - Франция 0:1
  • 03.06. Украина - Испания 0:3
  • 04.06. Украина - Бельгия 3:1
  • 06.06. Украина - Грузия 3:1
  • 07.06. Украина - Нидерланды 2:3
  • 08.06. Украина - Шотландия 4:0
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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