Сборная Украины с ампутацией конечностей заняла 11-е место на Чемпионате Европы
В заключительном матче разгромили шотландцев
УАФ
Сегодня сборная Украины по ампутации конечностей сыграла финальный поединок на Чемпионате Европы-2024 во Франции. "Сино-желтые" разгромили Шотландию со счетом 4:0.
Дублем в этом поединке отличился Алексеенко. Еще по голу забили Бузерук и Медведюк.
Это был матч за 11 место – именно такую позицию в итоге заняли украинцы.
Напомним, что после двух поражений и двух побед на групповом этапе сборная Украины вышла в плей-офф с третьей позиции в группе. Там у нее была возможность бороться за 9-16 места. В первом поединке "сине-желтые" проиграли Нидерландам, а сегодня выиграли Шотландию.
В общем, перечень матчей сборной Украины на континентальном первенстве среди игроков с ампутацией конечностей выглядит следующим образом:
- 01.06. Украина - Франция 0:1
- 03.06. Украина - Испания 0:3
- 04.06. Украина - Бельгия 3:1
- 06.06. Украина - Грузия 3:1
- 07.06. Украина - Нидерланды 2:3
- 08.06. Украина - Шотландия 4:0
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
- ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО