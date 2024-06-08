Ванатом интересуются Вильярреал, Аякс и Зальцбург - Вацко

Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился инсайдом, что за нападающим "Динамо" и сборной Украины Владиславом Ванатом следят скауты 3-х топовых европейских клубов.

"Думаю, что он понимает, что это Евро - его шанс заявить о себе на международной арене: 22 года, лучший бомбардир УПЛ.

Я слышал, что сейчас в этих матчах за сборную за Ванатом вживую следят скауты "Зальцбурга", "Аякса", "Вильярреала". Я слышал об этих трех клубах", - сказал Вацко.