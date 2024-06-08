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Ванатом интересуются Вильярреал, Аякс и Зальцбург - Вацко

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Скауты смотрят матчи Украины

Ванатом интересуются Вильярреал, Аякс и Зальцбург - Вацко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился инсайдом, что за нападающим "Динамо" и сборной Украины Владиславом Ванатом следят скауты 3-х топовых европейских клубов.

"Думаю, что он понимает, что это Евро - его шанс заявить о себе на международной арене: 22 года, лучший бомбардир УПЛ.

Я слышал, что сейчас в этих матчах за сборную за Ванатом вживую следят скауты "Зальцбурга", "Аякса", "Вильярреала". Я слышал об этих трех клубах", - сказал Вацко.

В текущем сезоне Ванат провел за "Динамо" 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24 годов.

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Украина Аякс (Амстердам) Виктор Вацко Зальцбург (Австрия) Вильярреал Зальцбург Владислав Ванат
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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scorpius (Ck)
08.06.2024 в 19:40
Прочитав новину трохи інакше: " Ванатом цікавляться Вільярреал, Аякс, Зальцбург і Вацко"
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
08.06.2024 в 19:40
Прочитав новину трохи інакше: " Ванатом цікавляться Вільярреал, Аякс, Зальцбург і Вацко"
Ответить
0
0

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