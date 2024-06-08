Ванатом интересуются Вильярреал, Аякс и Зальцбург - Вацко
Скауты смотрят матчи Украины
Фото: ФК Динамо Київ
Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился инсайдом, что за нападающим "Динамо" и сборной Украины Владиславом Ванатом следят скауты 3-х топовых европейских клубов.
"Думаю, что он понимает, что это Евро - его шанс заявить о себе на международной арене: 22 года, лучший бомбардир УПЛ.
Я слышал, что сейчас в этих матчах за сборную за Ванатом вживую следят скауты "Зальцбурга", "Аякса", "Вильярреала". Я слышал об этих трех клубах", - сказал Вацко.
В текущем сезоне Ванат провел за "Динамо" 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24 годов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вацко Live
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
08.06.2024 в 19:40
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- В том числе Верес и Левый берег. Семь команд УПЛ и Первой лиги заявят во Вторую лигу свои дубли
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Рада приняла закон об английском языке в Украине
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1