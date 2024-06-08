Пердута - о Ворскле: Наш потенциал очень большой

Капитан "Ворсклы" Игорь Пердута подытожил сезон 2023/24 для его команды. Напомним, полтавский клуб финишировал на 9-м месте, а также дошел до финала Кубка Украины.

- Игорь, какие впечатления остались от сезона?

- Конечно, хотелось бы большего. Мы хотели выиграть Кубок Украины и выше подняться в турнирной таблице. У нас новый тренерский штаб и новые футболисты, поэтому три месяца для того, чтобы сыграться и тем более, показать свой максимум, это мало. В то же время, наш потенциал очень большой. Мы надеемся, что в следующем чемпионате все сложится лучше, чем сейчас.

- Какой матч из теперь уже прошлого сезона запомнился вам больше всего?

- Наверное, финал Кубка Украины. Мы могли сыграть намного лучше, увереннее и злее. Поэтому определенный осадок остался. Мы не сделали максимум из того, что могли.

- По ходу сезона у команды сменился главный тренер: Виктор Скрипник ушел, пришел Сергей Долганский. Насколько это большой стресс для команды?

- Конечно, когда тренер меняется по ходу чемпионата, это стресс. Но ничего страшного, команда работает дальше, привыкает к новым требованиям для футболистов. Не скажу, что это ключевое или что-то очень серьезное, что мы не показали свой максимум. И все же, мы заслуживаем быть на высших местах, что и докажем в новом сезоне.

- Какие ближайшие планы у команды? Когда выходите из отпуска?

- Отпуск у нас до 24 июня. Затем собираемся и неделю проводим в Полтаве. Далее едем где-то в пределах Украины на сборы.

- Какие планы перед собой персонально ставите на следующий сезон?

- Мне 33 года, я хочу показать максимум своих возможностей и помогать команде решить поставленные задачи. Думаю только о команде. Нам нужно занять место, которое перед нами озвучит руководство клуба. Что касается себя, то это уже второстепенная история. Хочется играть и помогать команде.

- "Ворскла" - одна из команд, где очень активно в основной состав подпускаются молодые футболисты. Как часто вам приходится выступать в роли ментора и давать советы по просьбе младших партнеров по команде?

- В игровом плане, конечно, мы, как опытные игроки, всегда подсказываем. Есть очень перспективные молодые ребята, которые хотят прогрессировать. Поэтому кто как просит, кто что спрашивает, тем мы с радостью помогаем. У нас хорошая молодежь, которая сможет прогрессировать и в УПЛ, и конкретно в "Ворскле".