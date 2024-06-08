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В мессенджере Telegram произошел масштабный сбой

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В мессенджере Telegram произошел масштабный сбой

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Новина українською

Вечером 8 июня в Телеграме произошел сбой. Проблемы с сервисом заметили около 21:00. На них жалуются пользователи из разных городов, поэтому проблема не связана с работой провайдеров или отключениями света.

Сеть не грузит фото, видео, нельзя опубликовать сообщение в чате или пост на канале. Мессенджер постоянно пишет статусы "загрузка" или "обновление".

Сервис DownDetector также сообщил о проблемах. Там заметили, что после девяти вечера резко возросло количество данных о проблемах с работой платформы.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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