В мессенджере Telegram произошел масштабный сбой

Вечером 8 июня в Телеграме произошел сбой. Проблемы с сервисом заметили около 21:00. На них жалуются пользователи из разных городов, поэтому проблема не связана с работой провайдеров или отключениями света.

Сеть не грузит фото, видео, нельзя опубликовать сообщение в чате или пост на канале. Мессенджер постоянно пишет статусы "загрузка" или "обновление".

Сервис DownDetector также сообщил о проблемах. Там заметили, что после девяти вечера резко возросло количество данных о проблемах с работой платформы.