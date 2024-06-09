Очередной триумф сборной Ротаня, победа Хорватии над Португалией и интерес к Ванату. Главные новости за 8-е июня

На этот раз подопечные Руслана Ротаня встречались с молодежной командой Панамы. И снова победили. Очередные три очка "сине-желтым" принесли голы Волошина и Ярмолюка. Перед поединком последнего тура группового этапа украинская возглавляет таблицу, имея в своем активе стопроцентный результат - 9 очков.

В рамках подготовки к предстоящему Евро "шашечные" и "европейские бразильцы" провели очный поединок. Победу в Лиссабоне одержали именно хорваты. Счет уже на самом старте встречи с пенальти открыл капитан гостей Лука Модрич. А во второй половине поединка команды еще по разу обменялись забитыми мячами.

Швейцарцы и австрийцы также активно готовятся к форуму в Германии. В итоге, "крестовые" и "орлы", обменявшись голами в первой половине, так и не сумели выявить сильнейшего. В последний раз в своей истории эти сборные играли в ничью в далеком 1987-м году.

"Красные дьяволы" в практически тренировочном режиме на своем поле одолели "красных львов". Дублем в составе бельгийцев отметился их капитан Ромелу Лукаку. А финальную точку в поединке поставил партнер Александра Зинченко по лондонскому "Арсеналу" - Леандро Троссард.

"Горожане" официально объявили о пролонгации соглашения с 31-летним Штефаном Ортегой. Новый контракт немецкого кипера с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2026-го года. Ортега выступает за "Сити" с лета 2022-го года, а в этом сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах.

Основной форвард киевского "Динамо" попал в сферу интересов испанского "Вильярреала", нидерландского "Аякса" и и австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко. В прошлой кампании в составе "бело-синих" Владислав провел 30 поединков и оформил 14+7 по системе гол+пас.

8-го июня прошли ответные матчи стыкового раунда за право играть в Первой лиге Украины. По итогам двухматчевых противостояний сильнее оказались представители Второй лиги: ЮКСА одолел "МФК Металлург", а "Звягель" выбил "Хуст".