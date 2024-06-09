С мощным упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также Силы обороны ликвидировали почти 13 сотен оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинские защитники ликвидировали 1270 окупантов. Кроме того, было уничтожено 236 единиц техники, в том числе 60 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 518 560 (+1270) человек,
- танков ‒ 7869 (+26) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15 131 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 13 593 (+60) ед,
- РСЗО – 1097 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 836 (+2) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37),
- крылатых ракет ‒ 2277 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 562 (+78) ед,
- специальной техники – 2253 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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