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С мощным упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Также Силы обороны ликвидировали почти 13 сотен оккупантов

С мощным упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинские защитники ликвидировали 1270 окупантов. Кроме того, было уничтожено 236 единиц техники, в том числе 60 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 518 560 (+1270) человек,
  • танков ‒ 7869 (+26) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15 131 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 13 593 (+60) ед,
  • РСЗО – 1097 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 836 (+2) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10982 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 2277 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 562 (+78) ед,
  • специальной техники – 2253 (+5).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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