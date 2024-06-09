Украинские силы обороны впервые в истории поразили российский Су-57

Главное управление разведки МО Украины сообщило о впечатлении российского истребителя пятого поколения Су-57 глубоко в тылу врага.

"8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57", - говорится в отчете ГУР.

Подтверждением являются спутниковые снимки, снятые до и после атаки на аэродром.

"На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - добавляет ГУР.

Самолет Су-57 – самый современный истребитель России. Он способен производить удары ракетами Х-59 и Х-69. Таких экземпляров на вооружении воздушно-космических сил РФ – считанные единицы.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории.