  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко – про війну: Для нас усе почалося у 2014 році. Реакція всього світу була дуже повільною
В тренде

Шевченко – про війну: Для нас усе почалося у 2014 році. Реакція всього світу була дуже повільною

Общие новости

Через футбол Україна хоче розповідати про події

Шевченко – про війну: Для нас усе почалося у 2014 році. Реакція всього світу була дуже повільною

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голова УАФ Андрій Шевченко в інтерв’ю британському виданню The Guardian розповів про війну в Україні.

“Для нас все почалося у 2014 році. Відтоді не було жодного шансу це зупинити. Реакція всього світу була дуже повільною, але вони відкрили очі два роки тому і досі нас підтримують.

На нас чекає дуже складний момент. Кожен день чути сирени, на передовій складно, а люди, очевидно, втомилися. Але наш народ сильний і буде йти далі.

Виступ збірної України на Євро-2024 має стати повідомленням, яке нагадає світу, що ми все ще боремося на усіх напрямках.

Важливо, як ми використаємо цю силу. Йдеться про те, чи правильно ми використаємо турнір, щоб спілкуватися з людьми та надсилати повідомлення про мир, чи використаємо ми футбол для висвітлення воєнних злочинів чи подібних речей.

Футбол — це дуже потужний інструмент: ми повинні використовувати його правильно”, – сказав Шевченко.

Читайте такжеАлиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
По теме
yellow-arrow
Украинские силы обороны впервые в истории поразили российский Су-57
yellow-arrow
С мощным упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
yellow-arrow
Очередной триумф сборной Ротаня, победа Хорватии над Португалией и интерес к Ванату. Главные новости за 8 июня
Андрей Шевченко Украина война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TheGuardian
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости