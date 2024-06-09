Шевченко – про війну: Для нас усе почалося у 2014 році. Реакція всього світу була дуже повільною

Голова УАФ Андрій Шевченко в інтерв’ю британському виданню The Guardian розповів про війну в Україні.

“Для нас все почалося у 2014 році. Відтоді не було жодного шансу це зупинити. Реакція всього світу була дуже повільною, але вони відкрили очі два роки тому і досі нас підтримують.

На нас чекає дуже складний момент. Кожен день чути сирени, на передовій складно, а люди, очевидно, втомилися. Але наш народ сильний і буде йти далі.

Виступ збірної України на Євро-2024 має стати повідомленням, яке нагадає світу, що ми все ще боремося на усіх напрямках.

Важливо, як ми використаємо цю силу. Йдеться про те, чи правильно ми використаємо турнір, щоб спілкуватися з людьми та надсилати повідомлення про мир, чи використаємо ми футбол для висвітлення воєнних злочинів чи подібних речей.

Футбол — це дуже потужний інструмент: ми повинні використовувати його правильно”, – сказав Шевченко.