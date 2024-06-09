Шелаев: В Кишиневе, я считаю, на поле выйдет полностью оптимальный состав сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Олеш Шелаев оценил товарищеский матч главной команды страны с Польшей (1:3), а также порассуждал над следующими поединками.

- Вас удивил стартовый состав нашей команды в матче против польской сборной?

- Так и должно было быть. Я объясню. С сильнейшим нашим соперником при подготовке к Евро - немецкой сборной - вышел основной состав. Эти ребята должны были почувствовать мощь сильного оппонента. Вторая игра, против польской сборной - это шанс проверить наш резерв. Это те футболисты, кто мало играет в национальной сборной - Бущан, Таловеров, Бондарь и Сидорчук. А вот в Кишиневе, я считаю, на поле выйдет полностью оптимальный состав.

- Такое поражение может создать напряжение Сергею Реброву и его тренерскому штабу?

- Он увидел и хорошие, положительные моменты, о чем сказал в послематчевом комментарии. Это было видно как в командной работе, так и в индивидуальных действиях. Хорошо действовал Довбык, наша атака создавала напряжение у ворот сборной Польши. Игровой ритм почувствовали запасные футболисты. От этого надо отталкиваться. Я думаю, что только три игрока основы играли в Варшаве в стартовом составе. По моему мнению, это Судаков, Довбик и Миколенко.

- С чем, по вашему мнению, связан выбор сборной Молдовы в заключительном спарринге? Прицел на Румынию?

- Нет. Это более слабая сборная, чем мы. Их надо обыграть перед чемпионатом Европы, чтобы с хорошим настроением готовиться к континентальному форуму. Забьем ли мы молдаванам много мячей? Я не знаю.

- Сможет ли сборная Украины пошуметь на чемпионате Европы?

- Все зависит от первой и последней игры в группе. С Румынией все будет решаться. Важно стартовать с победы и уверенно подходить ко второй игре против Словакии. Словаки, возможно, проиграют в своей первой игре бельгийцам. Тогда все будет в наших руках.

А вот с Бельгией будет сложно. Эта сборная сама по себе сильная, а если нам нужна будет нужна лишь победа над ними для выхода из группы, будет непросто. Но, думаю, шансы на выход из группы у нас хорошие. Не забываем, что кроме двух лучших сборных, в 1/8 финала выходят и четыре лучшие третьи команды в группе.