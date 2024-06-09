Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке
Скоро будет в Киеве
Фото: Getty Images
По информации YouTube-канала ТаТоТаке, киевское "Динамо" договорилось о трансфере центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса. Уже 21-го июня игрок должен прибыть в Киев, пройти медосмотр и подписать контракт.
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23-летний колумбиец этот сезон играл на правах аренды на родине за "Атлетико Хуниор". Рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 850 тыс. евро.
Себальос является игроком бразильской "Форталезы" с 2022-го года. Также выступал за колумбийские клубы "Университарио Попаян" и "Депортес Киндио".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2024 в 20:20
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