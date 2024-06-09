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Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке

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Скоро будет в Киеве

Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке

Фото: Getty Images

Новина українською

По информации YouTube-канала ТаТоТаке, киевское "Динамо" договорилось о трансфере центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса. Уже 21-го июня игрок должен прибыть в Киев, пройти медосмотр и подписать контракт.

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23-летний колумбиец этот сезон играл на правах аренды на родине за "Атлетико Хуниор". Рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 850 тыс. евро.

Себальос является игроком бразильской "Форталезы" с 2022-го года. Также выступал за колумбийские клубы "Университарио Попаян" и "Депортес Киндио".

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2024 в 20:20
ДК когда вы уже нажрётесь --хапают всех подряд--у вас игроков на 4 состава
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0
0
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
09.06.2024 в 20:20
ДК когда вы уже нажрётесь --хапают всех подряд--у вас игроков на 4 состава
Ответить
0
0
Gogagoga (Львів)
09.06.2024 в 19:15
І чим він краще за тих, хто вже є в Динамо??
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2
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