Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке

По информации YouTube-канала ТаТоТаке, киевское "Динамо" договорилось о трансфере центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса. Уже 21-го июня игрок должен прибыть в Киев, пройти медосмотр и подписать контракт.

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23-летний колумбиец этот сезон играл на правах аренды на родине за "Атлетико Хуниор". Рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 850 тыс. евро.

Себальос является игроком бразильской "Форталезы" с 2022-го года. Также выступал за колумбийские клубы "Университарио Попаян" и "Депортес Киндио".