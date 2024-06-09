В России преривали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА

Сегодня, 9-го июня, матч Второй лиги России между "Авангардом" и "Иртышом" прерывался из-за угрозы ракетной атаки и атаки БПЛА. Футбольная встреча проходила в г. Курск.

Игра останавливалась на 73-й минуте. Пресс-служба "Авангарда" призвала болельщиков идти в укрытие. Матч был возобновлен через час, уже без болельщиков.