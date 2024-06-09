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В России преривали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА

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Пошли прятаться в укрытие

В России преривали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Сегодня, 9-го июня, матч Второй лиги России между "Авангардом" и "Иртышом" прерывался из-за угрозы ракетной атаки и атаки БПЛА. Футбольная встреча проходила в г. Курск.

Игра останавливалась на 73-й минуте. Пресс-служба "Авангарда" призвала болельщиков идти в укрытие. Матч был возобновлен через час, уже без болельщиков.

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Источник:
Авангард Курск
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 21:26
Что такое "преривыли"?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 21:26
Что такое "преривыли"?
Ответить
1
0

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