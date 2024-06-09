В России преривали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА
Пошли прятаться в укрытие
Дніпропетровська ОДА
Сегодня, 9-го июня, матч Второй лиги России между "Авангардом" и "Иртышом" прерывался из-за угрозы ракетной атаки и атаки БПЛА. Футбольная встреча проходила в г. Курск.
Игра останавливалась на 73-й минуте. Пресс-служба "Авангарда" призвала болельщиков идти в укрытие. Матч был возобновлен через час, уже без болельщиков.
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Источник:Авангард Курск
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 21:26
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