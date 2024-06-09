Украинский военный самолет впервые атаковал цель на территории России - источник
Возле Белгорода
Фото: AP
По сообщению издания Sky News, которое ссылается на источник среди украинских военных, 9-го июня украинский военный самолет впервые атаковал цель на территории России. Украинские военные обстреляли российский командный пункт в районе Белгорода.
Издание отмечает, что Украина поразила "российский командный узел". Какие использовались боеприпасы - неизвестно.
Сегодня, 9-го июня, в российских телеграмм-каналах публиковали видео со взрывами и пожаром возле поселка Ракитное, в Белгородской области. Предполагается, что был поражен склад боеприпасов российских военных. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:news.sky.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Стали известны планы Хави на будущее
- Откажутся от кондиционеров. Шмыгаль дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн