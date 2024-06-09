Украинский военный самолет впервые атаковал цель на территории России - источник

По сообщению издания Sky News, которое ссылается на источник среди украинских военных, 9-го июня украинский военный самолет впервые атаковал цель на территории России. Украинские военные обстреляли российский командный пункт в районе Белгорода.

Издание отмечает, что Украина поразила "российский командный узел". Какие использовались боеприпасы - неизвестно.

Читайте также Украинские силы обороны впервые в истории поразили российский Су-57

Сегодня, 9-го июня, в российских телеграмм-каналах публиковали видео со взрывами и пожаром возле поселка Ракитное, в Белгородской области. Предполагается, что был поражен склад боеприпасов российских военных. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу.