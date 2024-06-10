Динамо близко к трансферу колумбийца, Франция не победила Канаду. Главные новости с 9 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 июня

Киевское "Динамо" договорилось о трансфере центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса. 21-го июня колумбиец должен прибыть в Киев, пройти медосмотр и подписать контракт, информирует ТаТоТаке. В прошлом сезоне 23-летний центрбек играл на правах аренды за "Атлетико Хуниор".

Один из фаворитов Евро-2024 провел малоубедительный спарринг перед стартом чемпионата Европы. Франции не удавалось давить на Канаду на протяжении всего матча, к тому же у гостей тоже были шансы. Выход Мбаппе на последние двадцать минут матча не помог Франции – в итоге 0:0.

Кроме Франции, завершают подготовку к Евро-2024 и другие европейские сборные. В воскресенье свои последние матчи перед стартом первенства провели Италия, Словакия и Грузия. Соперник сборной Украины по группе, сборная Словакии, забила четыре гола Уэльсу (4:0), Италия минимально справилась с Боснией и Герцеговиной (1:0), Грузия победила на выезде Черногорию (3:1).

Мирон Маркевич встретится с владельцем "Карпат" Владимиром Маткивским. Тренер и владелец клуба будут обсуждать трансферные цели, ведь именно в этом аспекте у них появились разногласия. Отмечается, что если компромисс не будет найден, Мирон Маркевич будет вынужден покинуть пост главного тренера.

В воскресенье сборная Украины провела последнюю тренировку в Польше перед игрой с Молдовой. Тренировались все 26 футболистов. Футболисты отрабатывали игру во время стандартов. Игровые серии строили с акцентом на действия после стандартных положений. Также уделяли внимание построению атаки и обороны.