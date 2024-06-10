Россия за сутки потеряла почти 1200 военных и самолет - Генштаб ВСУ
Всего 176 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали еще 1190 человек. Также стоит отметить вывод из строя 10 танков и 51 артиллерийской системы.
Ориентировочные потери оккупантов с 24.02.22 по 10.06.24 составляют:
- личного состава - около 519750 (+1190) человек,
- танков - 7879 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,
- РСЗО - 1098 (+1) ед,
- средства ПВО - 837 (+1) ед,
- самолетов - 358 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),
- крылатые ракеты - 2278 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,
- специальная техника - 2267 (+14)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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