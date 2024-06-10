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Россия за сутки потеряла почти 1200 военных и самолет - Генштаб ВСУ

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Всего 176 единиц техники

Россия за сутки потеряла почти 1200 военных и самолет - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 1190 человек. Также стоит отметить вывод из строя 10 танков и 51 артиллерийской системы.

Ориентировочные потери оккупантов с 24.02.22 по 10.06.24 составляют:

  • личного состава - около 519750 (+1190) человек,
  • танков - 7879 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,
  • РСЗО - 1098 (+1) ед,
  • средства ПВО - 837 (+1) ед,
  • самолетов - 358 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),
  • крылатые ракеты - 2278 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,
  • специальная техника - 2267 (+14)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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