Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Сегодня, 10 июня олимпийская сборная Украины проведет свой последний матч группового этапа на международном турнире во Франции Tournoi Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Японии U-19.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по Киеву. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Суспільне Спорт и Youtube-канале Суспільне Спорт.

Напомним, в стартовом поединке подопечные Руслана Ротаня уверенно победили Индонезию U-20 (3:0). Во второй игре также разгромили Италию U-21 (4:0), в третьем - обыграли Панаму U-23 (2:0).

Tournoi Maurice Revello, Группа В

10 июня 2024 год

Украина U-23 15:30 Япония U-19

Видеотрансляция - Суспільне Спорт + YouTube