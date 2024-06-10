Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 – Япония U-19: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 10 июня олимпийская сборная Украины проведет свой последний матч группового этапа на международном турнире во Франции Tournoi Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Японии U-19.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по Киеву. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Суспільне Спорт и Youtube-канале Суспільне Спорт.
Напомним, в стартовом поединке подопечные Руслана Ротаня уверенно победили Индонезию U-20 (3:0). Во второй игре также разгромили Италию U-21 (4:0), в третьем - обыграли Панаму U-23 (2:0).
Tournoi Maurice Revello, Группа В
10 июня 2024 год
Украина U-23 15:30 Япония U-19
Видеотрансляция - Суспільне Спорт + YouTube
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