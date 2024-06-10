В Раде ответили, будут ли вводить электронные повестки в приложении Резерв+
Позиция ясна
ВРУ
Военнообязанные не будут получать электронные повестки через мобильное приложение Резерв+.
Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.
"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет".
Парламентарий отметил, что через электронный кабинет также не будет направлений на военно-врачебную комиссию.
"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - сказал Вениславский.
18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает необходимость обновления военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля.
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