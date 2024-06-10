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Ярмолюк: Постараемся выйти в финал турнира имени Мориса Ревелло и выиграть его

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Сине-желтые выиграли три матча подряд в группе

Ярмолюк: Постараемся выйти в финал турнира имени Мориса Ревелло и выиграть его

Фото: пресслужба УАФ

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Полузащитник олимпийской сборной Украины U-23 Егор Ярмолюк высказался накануне матча с Японией U-19 в группе на турнире Maurice Revello.

Читайте такжеУкраина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

"Соревнования на хорошем уровне. Есть хорошие соперники, против которых очень интересно играть.

Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм. Мы постараемся выйти в финал и выиграть его", - приводит слова Ярмолюка официальный сайт УАФ.

Матч Украина U-23 - Япония U-19 состоится сегодня, 10 июня и начнется в 15:30.

Читайте такжеУкраина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nike456 (Київ )
10.06.2024 в 11:48
Доброе утро я знаю как выиграть у России (страны Террористов) нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов!!
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
10.06.2024 в 11:48
Доброе утро я знаю как выиграть у России (страны Террористов) нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов!!
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