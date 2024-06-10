Ярмолюк: Постараемся выйти в финал турнира имени Мориса Ревелло и выиграть его
Сине-желтые выиграли три матча подряд в группе
Фото: пресслужба УАФ
Полузащитник олимпийской сборной Украины U-23 Егор Ярмолюк высказался накануне матча с Японией U-19 в группе на турнире Maurice Revello.
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"Соревнования на хорошем уровне. Есть хорошие соперники, против которых очень интересно играть.
Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм. Мы постараемся выйти в финал и выиграть его", - приводит слова Ярмолюка официальный сайт УАФ.
Матч Украина U-23 - Япония U-19 состоится сегодня, 10 июня и начнется в 15:30.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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10.06.2024 в 11:48
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