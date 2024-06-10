УАФ объявила о начале сотрудничества с автомобильным спонсором

Компания АВТ Бавария, официальный импортер BMW Group, автомобилей Aston Martin, Alpina, INEOS в Украине, и Украинская ассоциация футбола объявляют о старте четырехлетнего партнерства, сообщает пресс-служба организации.

Кроме организационного и маркетингового сотрудничества, которые, безусловно, важны в экономической эффективности каждого бизнеса, ключевым аспектом данного партнерства становится социальная составляющая.

Поэтому сотрудничество АВТ Бавария и Украинской ассоциации футбола позволит закрыть логистические вопросы в подготовке национальной сборной команды Украины к ответственным матчам, а также реализовать ряд социальных инициатив, которые будут способствовать привлечению средств на благотворительность и поддержке Украины на пути к победе.

"Сотрудничество с компанией АВТ Бавария является важным шагом для команды УАФ, которая стремится к надежному и прозрачному партнерству. Бренд BMW зарекомендовал себя как ответственный бизнес с проукраинской позицией. Ведь с начала полномасштабной войны, оставив рынок страны-агрессора, АВТ Бавария в сотрудничестве с United24 направила значительную сумму средств на нужды Украины.

Мы благодарны АВТ Бавария за ее поддержку и веру в украинский футбол, и уверен, что вместе мы сможем способствовать достижению крупнейших побед нашей страны", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.