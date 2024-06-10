Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен

В Сумской области продолжается активность российских ДРГ. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в регионе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Как отметил президент, сегодняшний день начал с доклада главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Была обсуждена ситуация на каждом из направлений фронта.

"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что на Харьковщине продолжаются наши контрударные действия. В то же время самым тяжелым направлением остается донецкое - Силы обороны "делают все для стабилизации и защиты" позиций.