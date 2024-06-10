Силы обороны поразили вражеские ЗРК С-400 и С-300 в Крыму - Генштаб
Работа по целям на полуострове продолжается
Генштаб ЗСУ
Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена „высокоэффективной“ противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.
Кроме этого, как отмечается, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.
"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - говорится в сообщении.
Также ночью на 10 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в Евпатории, а также в Сакском и Джанкойском районе.
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