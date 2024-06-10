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Силы обороны поразили вражеские ЗРК С-400 и С-300 в Крыму - Генштаб

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Силы обороны поразили вражеские ЗРК С-400 и С-300 в Крыму - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена „высокоэффективной“ противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме этого, как отмечается, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - говорится в сообщении.

Также ночью на 10 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в Евпатории, а также в Сакском и Джанкойском районе.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:11
Браво ЗСУ ! Їб ош те катсапів, щоб аж талібан хрестився !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:11
Браво ЗСУ ! Їб ош те катсапів, щоб аж талібан хрестився !
Ответить
0
0

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