Силы обороны поразили вражеские ЗРК С-400 и С-300 в Крыму - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена „высокоэффективной“ противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме этого, как отмечается, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - говорится в сообщении.

Также ночью на 10 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в Евпатории, а также в Сакском и Джанкойском районе.